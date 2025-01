Rassegna stampa – Sinner vince gli AO: alieno. L’Inter si riavvicina al Napoli

Dalla vittoria di Sinner agli Australian Open fino alla lotta per lo scudetto in Serie A: tutte le principali notizie di oggi

Oggi è lunedì 27 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria di Sinner agli Australian Open: “Marziano. Il tennista di un altro pianeta ce l’abbiamo noi”. E ancora: “Fa piangere Zverev e poi lo consola. Il bis in Australia vale il terzo slam: Stupendo, io sono più forte di tutto“. In taglio basso: “Rispostona dell’Inter. Lautaro è l’anti Napoli: Non abbiamo paura” e “Milan, rimonta e lite. I giocatori da Lazza irritano Conceicao”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “The Champiooon!”. Il riferimento è ovviamente a Sinner: “Il tennis di Jannik è un inno all’Italia. Vinto il terzo Slam: Questo è diverso”. In basso: “Poker Inter: -3 dal Napoli. Milan elettrico” e “Nella testa di Ranieri”.

Tuttosport

Tuttosport dedica tutta la prima pagina a Sinner: “L’austrAlieno”. E ancora: “Secondo titolo a Melbourne, secondo slam di fila: Sinner è di un altro mondo“. In taglio basso: “Veniva quasi da tifare per Zverev”, “Il prof. Panatta: Tutti a scuola”, “Perchè può fare il Grande Slam” e “Da Maceiò ai più forti del mondo”.

Nel frattempo la Juve guarda al mercato: il West Ham ha aperto al prestito per Todibo