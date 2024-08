Rassegna stampa – Serie A al via: la Juve aspetta Nico e Koop

Dal ritorno della Serie A fino alle ultime novità sulle trattative per Nico Gonzalez e Koopmeiners: le notizie sulla Juve

Oggi è sabato 17 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il ritorno della Serie A: “Ditelo con i gol”. In taglio basso: “Fofana sbarca a San Siro. Gud viola, Neres a Napoli. Colpo Toro: Borna Sosa”.

Corriere dello Sport

“Una cosa mai vista. Tutti in fila: l’Inter è strafavorita“, questo il titolo del Corriere dello Sport. In basso: “Politica sì, se non sconfina”.

Tuttosport

Tuttosport apre con il mercato bianconero: “Koop e Nico doppietta Juve”. In tagli alto: “Vanoli a caccia di miracoli. Fonseca a caccia di scudetti”. In basso: “Fiorentina molto Gud. È il colpo da record”, “E il Genoa fa spazio al Pinamonti bis” e “Napoli: si fa Neres! Conte, avvio a metà”.