Rassegna stampa, occasione Juve per Douglas Luiz

La rassegna stampa di venerdì 18 ottobre: per la Juventus dovrebbe scattare l'ora di Douglas Luiz. E' per lui l'occasione del rilancio

Oggi è venerdì 17 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

L’infortunio di Teun Koopmeiners e le condizioni non ottimali di Nicolò Fagioli lancerebbero Douglas Luiz dal 1′ minuto in campo contro la Lazio. Il centrocampista brasiliano, tra i colpi più importanti del calciomercato estivo della Juventus a sin qui deluso, tra tanta panchina e prestazioni con poche luci e molte ombre.

Corriere dello Sport

Andrea Cambiaso ritorna, sulla notizia di un suo rifiuto al Real Madrid per rimanere alla Juventus: “La Juve è il mio Real” titola in primo piano il quotidiano. Intervistato, l’esterno difensivo ha spiegato quali sarebbero alcuni dei suoi obiettivi in bianconero per la stagione, tra cui far segnare almeno 20 gol a Dusan Vlahovic. Inoltre, il giocatore ha spiegato la sua gavetta dai dilettanti che lo accomuna a Federico Gatti.

Tuttosport

Nell’intervista a Sergio Conceicao, l’allenatore spiega il percorso del figlio Francisco. Il tecnico sarebbe stato promotore del passaggio del giocatore dal Porto alla Juventus. Inoltre, questi ha raccontato il suo esordio tra i professionisti e i suoi primi periodi sotto la sua guida tecnica.