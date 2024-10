Juve, Padovan: “Cambiaso? Ero scettico ma sa fare tutto”

Giancarlo Padovan ha parlato dell'esterno della Juve, Andrea Cambiaso: il calciatore sarebbe stato rivalutato a suon di ottime prestazioni

In collegamento per Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della performance dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso, con l’Italia. Ecco le sue parole: “Chi è stato il migliore ieri sera? Io un giocatore sul quale sono sempre stato scettico è Cambiaso perché secondo me anche lui dal punto di vista tecnico ed estetico non è il meglio che si possa immaginare. Però ha grande efficacia e e soprattutto sa fare tutto. Lo fa giocare Motta dappertutto, lo fa giocare Spalletti dappertutto. Ha segnato anche un gol, ripeto incidentale, avrebbe propiziato anche il secondo”.

Padovan: “Cambiaso ora comincia anche a segnare”

Il giornalista ha proseguito: “Quindi dico Cambiaso perché è troppo facile di Dimarco. Dimarco è stato di gran lunga secondo me il migliore, con le sue aperture, con i suoi cambi di gioco, con la sua qualità, con la sua corsa. Però Cambiaso ci tenevo a dirlo perché ripeto io ero em in parte lo sono ancora scettico, ma invece è un giocatore sul quale gli allenatori puntano molto e hanno ragione loro perché è un giocatore che sa fare tutto, sa fare l’esterno a cinque, sa fare l’esterno basso a 4, sa fare l’esterno alto nella linea dei tre di Motta. Adesso segna persino”.