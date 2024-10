Padovan: "Douglas Luiz oggetto dannoso per la Juve..."

Giancarlo Padovan ha parlato del centrocampista della Juve, Douglas Luiz: per il giornalista, il calciatore rischierebbe di essere un flop

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. Ecco le sue parole: “Più che misterioso mi sembra un oggetto dannoso, il suo apporto in fase di costruzione è nulla, dal mio punto di vista è un giocatore che dovrebbe per forza dimostrare qualcosa di più. C’è il rischio che Motta non lo veda o non consideri un giocatore adeguato per il suo gioco e si riveli un clamoroso flop da mercato estivo. E’ un po’ presto per giudicarlo, ma se guardiamo le cose che ha fatto e come le ha fatte c’è da allarmarsi”.

Padovan: “Che occasione per la Lazio”

Inoltre, sulla sfida di campionato contro la Lazio, il giornalista ha detto: “La Juventus viene da un pareggio deludente contro il Cagliari dove ha perso due punti e ha perso due punti a Empoli e con questi quattro punti persi poteva essere in testa da sola. Ha perso questi punti contro squadre che poteva battere ma questi discorsi non valgono niente, ora deve cambiare rotta e deve farlo contro una squadra che sta andando bene. L’assenza di Guendouzi potrebbe essere un problema ma la Lazio è una squadra in fiducia e la gara è molto difficile. Secondo me l’occasione ce l’ha la Lazio”.