Rassegna stampa – Nico, Koop e Nusa: la Juve si guarda attorno

Dalle ultime trattative per Koopmeiners fino ai nomi nuovi di Nico Gonzalez e Nusa: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 1 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Leao: “Leao. Divento papà e cambio“. A lato: “Dovbyk, Roma in gol” e “Nico, la Juve c’è“. In taglio alto: “Jacobs, rivinco io”.

Corriere dello Sport

“Juve, Koop si avvicina”, questo il titolo del Corriere dello Sport. In taglio alto: “Argento vivo”. A lato: “Viola: Berardi e Retegui”, “Abraham tenta il Milan” e “Lazio: Laurientè in salita”. In basso: “Osi, il PSG offeso con il Napoli” e “Roma pazza di Dovbyk”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Un Golden Boy per la Juve”. Il riferimento è a Nuas, attaccante di 19 anni del Bruges. In alto: “Sono qui per l’oro”. A lato: “Segnali di Toro ma quando i rinforzi?” e “Mbappe compra il Caen da Oaktree. E Zhang vuole la Portimonense”.