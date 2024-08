Rassegna stampa – Da Nico a Koop: operazioni complesse

Dai problemi per Nico e Koopmeiners fino alla trattativa per Kalulu: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è martedì 13 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Juve Milan che giro”. A lato: “Lautaro rivinco io”. In alto: “Pazzi per l’oro”. In taglio basso: “Sacchi: Gasp da Impresa ma Carletto ha reso saggi tutti i suoi campioni”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Juve tutto in salita”. E ancora: “Nico, Commisso fa muso. Gelo con l’Atalanta su Koop”. A lato: “La mia partita non è finita”, “Lautaro sposa l’Inter”, “Roma: Dybala è un caso”, “De Gea: Voglio un trofeo”, “Lazio, Folorunsho cerca casa”, “Vinicius rifiuta un miliardo”. In alto: “L’accelerata di Aurelio”. In basso: “Subito Piccoli: tris del Cagliari. Lecce ok con Gaspar e Krstovic”.

Tuttosport

“Juve, fattore K”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio basso: “L’Italia riabbraccia le regine dei Giochi”, “Il Toro salta su Hranac”, “Inter Sempre davanti ma occhio a Conte”, “Separazione social tra Morata e Alice“, “Lautaro: Lavoro per vincere”, “De Ligt a Manchester per 45 milioni + bonus” e “Napoli-Lukaku, sì. Offerta al Chelsea”.