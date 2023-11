Rassegna stampa – Spazio alla Nazionale ma la Juve pensa già all’Inter

Oggi è giovedì 16 novembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve è in pausa, ma la testa dei bianconeri è già al derby d'Italia contro l'Inter. Tutte le principali novità di giornata sui bianconeri .

"Italia vai a rete", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla sfida di Sinner contro Rune e di quella della Nazionale di Spalletti contro la Macedonia del Nord. In taglio alto novità sul caso scommesse: "Indagato Florenzi".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con l'Inter: "Supersimo". E ancora: "Inzaghi davanti a Max: nerazzurri in vantaggio nelle pagelle di rendimento". In taglio alto spazio al tennis: "Il festival di Sinner". In basso invece: "Spalletti e Totti, qua la mano".