Capello: “Se fosse un videogioco Inter-Juventus finirebbe 2-0”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha presentato lo scontro di campionato tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: "Se il derby d’Italia si giocasse ai videogame, come va di moda adesso, il risultato sarebbe abbastanza netto: 2-0 per l’Inter. Merito di una rosa più numerosa e qualitativa di quella della Juventus. Simone Inzaghi può contare su due titolari per ruolo, quasi tutti intercambiabili. Massimiliano Allegri no, anche perché la squadra è stata costruita per affrontare una stagione senza impegni europei. Ma fra dodici giorni – il 26 novembre – all’Allianz Stadium sarà partita vera, non virtuale. E si giocherà sui particolari".