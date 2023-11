Juve, Cambiaso: “La chiamata della Nazionale è stata inaspettata”

Intervistato ai canali ufficiali della FIGC, Andrea Cambiaso ha parlato della prima convocazione del terzino della Juventus in Nazionale. Ecco le sue parole: "Ero in ritiro prima della partita con il Cagliari e mi ha chiamato il team manager della Juventus. Non me lo aspettavo e non ci speravo, ma è stata un'emozione fortissima che non sono riuscito a tenere dentro fino all'uscita ufficiale della lista. Ho dovuto chiamare i miei genitori e mio fratello".