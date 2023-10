Rassegna stampa – Vigilia di Milan-Juve: c’è Fede a San Siro

Dalle interviste a Sacchi, Lippi e Capello fino alle ultime novità in vista del Milan: tutte le notizie di giornata sulla Juve

Oggi è sabato 21 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Milan, match valido per la nona giornata di Serie A. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con una doppia intervista a Sacchi e Lippi: "Milan-Juve, si vince così". In taglio alto spazio al match tra Torino e Inter: "Divieto di sosta per Toro e Inter". A lato novità sul Napoli: "Napoli cerca pace. Prove di dialogo con Osimhen. E Garcia ci riprova".