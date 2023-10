Porrini: “Milan-Juventus? Match imprevedibile, bianconeri giudicati male”

Sergio Porrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita contro il Milan.

Sergio Porrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone anche a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Sarà un match imprevedibile, sicuramente da tripla. Per il Milan sarà un bel banco di prova, per capire più che altro se i primi in classifica saranno all'altezza delle squadre di valore. Per me lo sono, anche se con l'Inter è arrivata una brutta sconfitta.

La Juventus era stata giudicata male per il ko con il Sassuolo che ha poi vinto in casa dell'Inter, ma non è una meteora e credo vorrà dimostrare di aver raggiunto la piena maturità a differenza degli anni scorsi. Non vedrò l'ora di assistere al match, sono molto emozionato.

Vlahovic? E' un giocatore importante, che stiamo aspettando, in possesso di un potenziale pazzesco. E' partito molto bene, per me il suo recupero al 100% consentirebbe alla Juve di avere un'arma importante per i suoi obiettivi. La speranza è che gli infortuni non pesino troppo sulla stagione, perché di conseguenza anche i bianconeri ne risentirebbero tantissimo".

