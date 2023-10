Milan-Juve, sfida a stelle e strisce: Pulisic e Musah vs Weah e Mckennie

Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Serie A torna in campo con il big match della nona giornata di campionato. A prendere la scena sarà Milan-Juventus, nel posticipo di domenica 22 ottobre alle 20:45 in quel di San Siro. I rossoneri proveranno a consolidare il primo posto in classifica, ma dovranno fare a meno di Maignan, Theo Hernandez e Chukwueze mentre i bianconeri fronteggiano un emergenza a centrocampo e in difesa. Non ci sarà infatti il capitano Danilo.