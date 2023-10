Rassegna stampa – Milan-Juve, prova della verità. Tonali sconfessa Fagioli

Il titolo della rosea è dedicato alla sfida di cartello della prossima giornata di Serie A: il posticipo di domenica 22 ottobre, alle 20.45, il Milan ospita la Juventus . Un incontro che dovrà dare delle risposte importanti per entrambe le squadre: i rossoneri senza Theo e con l'allarme portieri; la Juve priva di Danilo e Chiesa . Nel taglio basso c'è spazio ancora per un intreccio tra Milan e Juve : Tonali , prossimo a essere interrogato dalla Procura, avrebbe dato una versione differente a quella di Fagioli . L'ex rossonero, oggi al Newcastle , avrebbe negato di aver coinvolto altri giocatori nel giro di scommesse.

Corriere dello Sport

Anche sul Corriere la prima pagina si concentra sulla sfida di San Siro, ma con un focus maggiore sulla Juventus. "Outsider Juve" è il titolo, con non a caso Arkadiusz Milik e Moise Kean in gigantografia. Il secondo in particolare sarebbe il favorito nel sostituire l'acciaccato Chiesa in attacco a fianco di Dusan Vlahovic. Anche il polacco potrebbe però essere un arma, nel peggiore dei casi, in corso. Sul taglio basso ci si concentra anche qui sul calcio scommesse, con Tonali atteso dalla Procura di Torino per rilasciare la sua versione dei fatti.