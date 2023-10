Juve, Chiesa ancora a parte: scelte quasi obbligate contro il Milan

Dall'ultimo allenamento tenutosi alla Continassa, non arrivano buone notizie per mister Allegri . Federico Chiesa ha proseguito anche oggi il suo allenamento a parte e le sue possibilità di vederlo tra i convocati della Juventus per la trasferta contro il Milan si riducono al lumicino. L'attaccante bianconero rischia di aggiungersi alla defezione già certa di Danilo , oltre che quelle note di Fagioli e Pogba , senza dimenticare i lungodegenti Alex Sandro e De Sciglio .

Contro i rossoneri il tecnico della Juventus non potrà optare per grandi alternative. Al posto di Chiesa toccherà nuovamente a Kean, favorito su Milik, mentre Yildiz potrà essere un arma in corso d'opera. A suo fianco Vlahovic: unico sorriso il suo pieno recupero. Al posto di Danilo spazio a Rugani, considerando che appare prematuro lanciare Huijsen. A centrocampo invece certo praticamente l'impiego di Miretti. Unici dubbi, quelli sulle fasce: salgono le quotazioni di Weah, in un testa a testa con Mckennie, mentre Kostic appare favorito su Cambiaso.