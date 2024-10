Rassegna stampa - Caccia al difensore: la Juve sfida l'Inter - JuveNews.eu

Dalla ricerca di un rinforzo per la difesa fino alle ultime novità in vista della Lazio: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 16 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Regali per Fonseca. Frendrup e Berardi”. In taglio alto spazio al derby d’Italia anche sul mercato: “Tah, sfida Juve-Inter”. A lato: “Italia sì. È testa di serie”, “Mbappe shock: È indagato per stupro. Lui: Tutto falso”, “Festival dello Sport. Trento oltre 50mila. Sul web 80 milioni di video views” e “Ali-Foreman cinquanta anni fa cambiò il mondo”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Juric: “Precario? Mai stato meglio. Sono in paradiso”. In basso: “Mbangula è la carta di Thiago“, “Guendouzi spaventa la Lazio”, “Il Napoli fra i top 10 club del mondo”, “Caos Mbappe: È indagato per stupro”, “Clamoroso: lo United retrocede Ferguson” e “Sinner sfida Medvedev. Via al torneo dei record”.

Tuttosport

“La Juve punta Ortiz”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Non c’è solo Ismajli nella lista dei possibili sostituti di Bremer”. A lato: “Senza Zapata sarà un Toro di capitani” e “Calendario folle? Anche gli ingaggi”. In basso: “Jannik d’Arabia. Esibizione da re”, “Casadei-gol. L’Under 21 vola all’Europeo”, “Caos Mbappe. In Svezia indagano per stupro” e “Tuchel ct d’Inghilterra. È il terzo straniero”.