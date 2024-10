Juventus, i convocati per il match contro l’Inter: out Nico

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, svelando la lista dei convocati per la partita contro l’Inter di domani sera, big match della nona giornata. Ecco il comunicato: “Tutto pronto per il big match in programma nella 9^ giornata di Serie A: la Juventus fa visita all’Inter per quella che si preannuncia come una grande sfida contro i nerazzurri allo stadio San Siro – in calendario domenica 27 ottobre, alle ore 18:00. Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione di Thiago Motta per la partita di Milano. INTER-JUVENTUS, I CONVOCATI 1 Perin 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 7 Conceicao 9 Vlahovic 10 Yildiz 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Motta in conferenza stampa

“La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre fatto, ogni partita ha la propria storia. Dobbiamo portarla dove conviene a noi e non a loro. Chiaro che Inter e Napoli sono le favorite per vincere lo Scudetto, non è una mia opinione ma lo dicono i fatti. Dobbiamo affrontare l’Inter con grande concentrazione, voler giocare bene a calcio, avere in mente e mettere in pratica tutto quello che vogliamo fare per portare la gara dalla nostra parte”.