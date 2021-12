Rassegna stampa Juventus: meno due giorni alla sfida con il Genoa

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

Meno due giorni alla sfida con il Genoa

Domenica sera la Juventusaffronterà il Genoa nel campionato di Serie A. Sarà una sfida importante per permettere ai bianconeri di trovare continuità dopo la vittoria in trasferta contro la Salernitana. La squadra si è allenata duramente nel pomeriggio di ieri come riportato dal report sul sito web ufficiale della Juve: "Dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla vittoria con la Salernitana, la Juve è tornata al lavoro al JTC. Domenica all’Allianz Stadium arriva il Genoa nella prima delle 5 gare del dicembre bianconero. Squadra in campo questa mattina focalizzata su esercitazioni per lo sviluppo della manovra avanzata, con possesso palla e partitina finale. Domani, la preparazione per Juve-Genoa continua con una seduta mattutina".