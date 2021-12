Commisso sul caso plusvalenze: “La Juve in poco tempo ha perso 1 miliardo di euro”

Il Presidente della Fiorentina è intervenuto sul caso plusvalenze

Sulla questione ha detto la sua anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 24: "Le plusvalenze sono profitti sulla carta, ma non necessariamente i soldi arrivano. Noi, se vedete anche Mediacom, parliamo sempre di cash, in cassa, da 25 anni mettiamo sempre i soliti dati che per noi sono la cosa più importante. Per me certe cose non sono giuste. I soldi che le società fanno devono riflettere quelli che ci sono nella società. Come succede che hanno 400 milioni e poi fanno debiti? Negli ultimi mesi la Juventus ha perso 1 miliardo di euro. In America è tutto diverso, ma queste questioni influenzano anche me perché io sono un competitor, competo con loro e ci vogliono regole per tutti".