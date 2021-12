B&W Stories: Bonucci contro il Genoa

Il difensore bianconero protagonista di molte sfide contro la squadra rossoblu

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo contro il Genoa domenica sera, nella partita valevole per la sedicesima giornata del campionato. Attraverso il suo sito internet, la squadra bianconera ha ripercorso le sfide del passato contro il rossoblu.

"Nei tanti precedenti di Juventus-Genoa, Leonardo Bonucci ha recitato una parte da protagonista. E non solo nelle vesti di giocatore al centro della difesa: anche nelle incursioni in avanti ha saputo lasciare un segno nella storia recente del match.

IL CAPOLAVORO

Juventus-Genoa del campionato 2016-17: l'immagine riproduce il momento in cui Bonucci trova la deviazione vincente verso la porta avversaria, ma il gol non viene convalidato per un contatto in mischia. L'appuntamento è solo rinviato: è proprio Leo a mettere il marchio definitivo sull'esito dell'incontro segnando la rete del 4-0. Lo fa al diciannovesimo della ripresa – a dimostrazione di una condotta perfetta della squadra – e lo fa con una conclusione da fuori area che va a insaccarsi sotto la traversa.

IL GOL ALLA LEO

Decisamente più “classico”, più tipico del suo repertorio, è il gol che apre Juventus-Genoa del 2019-20. Bonucci porta in vantaggio i suoi sfruttando un corner calciato da Bentancur e anticipando con ottima scelta di tempo l'uscita del portiere Radu. Alle sua spalle c'è Cristiano Ronaldo, l'uomo che poi fisserà il punteggio sul 2-1 nei minuti di recupero.

COMPAGNI AZZURRI

Bonucci contro Criscito. Un confronto tra difensori e tra giocatori che in bianconero non si sono incontrati perché Leo è arrivato a Torino dopo che Domenico si era già giocato le sue carte alla Juventus. Dieci giorni prima di questa sfida all'Allianz Stadium,nell'ottobre del 2018, i due convivono al Luigi Ferraris in azzurro, durante le fasi finali di Italia-Ucraina, quando il Ct Roberto Mancini manda in campo il genoano a sinistra della coppia di difesa formata da Bonucci e Chiellini.

IL DUELLO FISICO

2015-16: Bonucci impegnato in un colpo di testa difensivo durante Juventus-Genoa, osservato da Claudio Marchisio e da una coppia di avversari. Una gara non semplice, né per la squadra – che prevale 1-0 solo grazie a un'autorete di Di Maio-, né per il centrale bianconero, impegnato a contrastare la potenza di Pavoletti, un'operazione che riesce attraverso non pochi duelli fisici." (Juventus.com)