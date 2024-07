Rassegna stampa – Juve, Zaniolo libera Koopmeiners

Dalle ultime novità sul calciomercato fino all'arrivo di Thiago Motta a Torino: tutte le principali notizie sulla Juve

Oggi è giovedì 4 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

“Una gran signora”, questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. E ancora: “Zaniolo libera Koopmeiners”. A lato: “Altro sì per il Milan”, “Inter al via con Taremi”, “Buffon, avanti con la Nazionale. Avrà più poteri” e “Gioia Montella: Tutta la Turchia in volo con me”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Conte non molla Lukaku. Colpo Napoli: Buongiorno”. In alto: “La Serie A fa causa alla Fifa!”. A lato: “Pioli vola in Arabia da Benzema”, “Calafiori: l’Arsenal sale a 55“, “La Roma si lancia su Sorloth” e “La Juve tra Kiwior e Todibo“.

Tuttosport

Tuttosport apre con il mercato bianconero: “Buongiorno offerta Juve: Non posso”. In taglio alto: “Oggi il calendario. Mai così spezzatino“. A lato: “Thuram no ai Giochi per Motta”, “Thiago è già arrivato a Torino!” e “Assalto Koop. E con Couto risale Kiwior“. In basso: “Pioli d’Arabia, 50 milioni in tre anni”.