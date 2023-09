Rassegna stampa – Chi ha paura della Juve? Vlahovic e Chiesa macchine da gol

La Gazzetta dello Sport

L'argomento della prima pagina de La Gazzetta dello Sport è il derby della Madonnina tra Inter e Milan in programma di ritorno dalla pausa nazionali: "L'Inter fa il pieno". In taglio basso spazio anche ai bianconeri: "Allegri su. Juve, Vlahovic e Chiesa ritrovano i gol perduti. Mou giù. Tanta furia per un punto. Poco Special alla Roma".