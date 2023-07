Inchiesta Prisma, Agnelli non ricorre al TAR: le novità

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, dopo la sanzione inflitta ieri nei suoi confronti, ha deciso di non ricorrere al TAR.

Per quanto riguarda l'inchiesta Prisma, è ancora in piedi la vicenda relativa ad Andrea Agnelli, ex presidente della Juve, dimessosi prima della bufera che ha investito il club bianconero. Ieri è arrivata la sentenza per l'ex patron, che condanna Agnelli a 16 mesi di inibizione, oltre agli altri 2 anni da scontare.