Rassegna stampa – Juve, testa al Verona: obiettivo primo posto

Dalla sfida in programma contro il Verona fino alla possibilità di tornare a essere primi in classifica: tutte le notizie sulla Juve

"Inter, chi incastra Mou", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Domani i nerazzurri affronteranno infatti la Roma degli ex Mourinho e Lukaku. In taglio basso spazio alla Juve: "Juve, puoi dire scudetto" . I bianconeri battendo il Verona salirebbero al primo posto in classifica.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la Roma di Lukaku: "Adesso parla Lukaku". In alto: "Allegri, un primato atteso da 124 partite". La Vecchia Signora non è in testa alla campionato da moltissimo tempo e non vede l'ora di tornare a guardare tutti dall'alto verso il basso.