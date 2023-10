Juve, Bojan Krkic: “Vlahovic scartato dal Barcellona già da anni”

Dusan Vlahovic uno dei migliori attaccanti del panorama mondiale? Non nelle idee del Barcellona . Questo è quanto si desumerebbe dalle dichiarazioni rilasciate dallo scout dei blaugrana Bojan Krkic nel corso del programma spagnolo El Bar. Secondo l'ex calciatore e oggi osservatore proprio per i catalani, la punta serba sarebbe stata esclusa dalle scelte del club da molto tempo. Già da quanto il giocatore prometteva grandi cose alla Fiorentina e prima ancora che questi esplodesse e passasse alla Juventus .

Ecco le sue parole: "Abbiamo avuto la possibilità di ingaggiare Vlahovic al Barça. Giocava molto bene nella Fiorentina, aveva già debuttato per la prima squadra e segnato. Valeva solo 12 milioni al tempo ed era un ottimo affare. C'è stato un incontro con l'allenatore Koeman e i direttori sportivi, ma è stato scartato. In verità, pensavano che non fosse un granché, che non avesse un livello tanto elevato per il Barcellona del futuro".