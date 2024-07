Rassegna stampa – La Juve guarda avanti: Thuram e non solo

Da Thuram jr fino alle parole di Szczesny, Rabiot e Pogba: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è martedì 2 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Un due tre Milan”. A lato novità sulla Juve: “Thuram vede Juve. Pronto a sfidare il fratello. E riecco Sancho”. In alto: “Elezioni anticipate”. In taglio basso: “Lacrime e gioia”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista a Corvino: “Adesso accuso io”. In alto: “Gravina shock: subito al voto”. In taglio basso: “Scatto Lazio: Gudmundsson”, “Napoli, ora Di Lorenzo riparta da capitano” e “Calafiori-Bologna: un patto anti-Juve”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Juve, ti do una mano”. A parlare è Szczesny, pronto a trasferirsi in Arabia per aiutare il club. Rabiot ha invece glissato sul suo futuro, mentre Pogba ha detto di avere ancora un contratto con i bianconeri. A lato: “L’antitrust bastona la FIGC. E Buffon è pronto a lasciare!”. In basso: “Wellington-Toro: Sogno l’Europa” e “Bellingham a rischio squalifica”.