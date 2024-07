Dall'arrivo a Torino di Thuram fino alle ultime novità su Koopmeiners: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è martedì 9 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Milan, il 9 è Morata”. In taglio basso: “Motta vede Giuntoli: vuole Koop e Todibo”. A lato: “Inzaghi-Inter, avanti tutta” e “Erba di casa nostra”. In alto: “Yamal, Mbappe e l’Europeo fa boom”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il mercato bianconero: “Koop si complica”. E ancora: “Juve in salita: servono 60 milioni”. A lato: “Gelo Kvara. Attesa Osi per il futuro”, “Idea Inter: Rodriguez in difesa”, “Bologna, Hummels divide”, “Ecco Le Fee a casa Roma. E ora Chiesa“, “Fonseca: Voglio fare la storia” e “Kean: Qui a Firenze per impormi”. In taglio basso: “Ciro, cose turche”.

Tuttosport

“Andiamo a divertirci”, questo il titolo di Tuttosport che apre con l’arrivo di Motta a Torino. Poi su Thuram: “Bentornato Khephren”. A lato: “Vanoli, fatti prendere qualcuno di buono”. In taglio basso: “Spagna-Francia, la bella e la… brutta”, “Llorente choc tra scie e creme”, “Morata chiama. Il Milan risponde” e “Immobile turco. Inzaghi-Inter ’26”.