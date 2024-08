Rassegna stampa – Juve il tempo stringe: 4 colpi in 7 giorni

Manca ormai poco al termine del calciomercato estivo e il tempo stringe: tutte le novità di giornata sulla Juve

Oggi è sabato 24 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “L’Inter cambia la coppia”. In taglio alto: “Lukaku torno ConTe”. A lato: “Juve, tre ali in sette giorni”. In basso: “Milan, Okafor e rivoluzione”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il club azzurro: “Big Napoli”. A lato: “Lezione Dybala”, “Juve, 4 colpi in 7 giorni“, “Fonseca lancia Pavlovic e Okafor”, “Baroni: L’obiettivo è dominare le gare” e “Allarme Lautaro: si scalda Taremi”.

Tuttosport

“Juve, è l’ora di Nico!”, questo è il titolo di Tuttosport. In taglio basso: “Cairo, li spendi 8 milioni per Cuesta?”, “Conte, eccoti Lukaku”, “Inter, si ferma Lautaro. Milan, trappola Parma. Bologna, preso Iling!” e “Da Skrianiar a Cancelo. L’Europa degli esuberi”.