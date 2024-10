Rassegna stampa – Juve così non va: brutta sconfitta in Champions League

Dalla sconfitta della Juve in Champions League fino alla vittoria del Milan: tutte le principali notizie sui bianconeri e non solo

Oggi è mercoledì 23 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Colpo del Diavolo. Champions, sorride solo il Milan”. A lato: “Ahi Juve”. E ancora: “Subisce lo Stoccarda, Perin para un rigore. Espulso Danilo, i tedeschi passano al 92′. Motta, prima sconfitta: Hanno meritato“. In taglio basso: “Inter da super 8” e “Bologna, peccato. Lotta per 60′ poi l’Aston Villa lo castiga”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la Vecchia Signora: “Messa sotto. Corto circuito Juve, Stoccarda padrone”. In basso: “Doppio Reijnders. Leao fuori dopo 60′”, “Bologna, l’Europa non è casa tua”, “Inter, guida Taremi: Evitiamo calcoli”, “Neres: Napoli studio Messi e Rondaldinho”, “Ancelotti da impazzire. Manita in rimonta” e “Roma, niente più sold out: primo allarme”.

Tuttosport

“Motta, questa è brutta”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Lo Stoccarda vince con merito malgrado un eroico Perin”. In basso: “Esce Leao e il Milan vince”, “Il campo, la Juve: stress Inter”, “Il Bologna resiste solo un tempo. Aston Villa, 3 su 3”, “Non ci sono i tifosi, Cairo si rifà vedere” e “Team Sinner di nuovo al completo nel gran finale”.