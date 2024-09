Rassegna stampa - Juve ferma sul pari: Thiago chi segna? - JuveNews.eu

Dalla sfida della Juve fino al derby della Madonnina: tutte le principali notizie sui bianconeri e non solo.

Oggi è domenica 22 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti una buonissima giornata. Dalla sfida della Juve fino al derby della Madonnina: tutte le principali notizie sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Derby verità. Inter da record. Milan da riscatto”. A lato le interviste a due grandi ex: “Adriano: La ThuLa non si ferma” e “Albertini: Leao, fai tu la differenza”. In taglio basso: “Juve mal di gol“, “Ricci spinge il suo Toro: così diventiamo grandi” e “Bagnaia per il sorpasso. Ferrari per il miracolo”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la sfida tra Juve e Napoli: “E la porta? Juve senza emozioni. Ma il Napoli è tosto”. In basso: “Fonseca cambia, Inzaghi spaventa”, “Beffa Lecce: il Parma lo acciuffa. Di Fra fa 100”, “Mou va ko nel derby: fa festa Mertens”, “Bagnaia a memoria: -4 da Martin” e “Norris vola, le Ferrari in quinta fila”.

Tuttosport

“Ok Thiago. Ma chi segna?”, questo il titolo di Tuttosport che apre con il terzo 0-0 consecutivo dei bianconeri. In taglio basso: “Vanoli ci ha cambiato la testa”, “Inzaghi non si fida, Fonseca ruggisce” e “Pecco esalta Misano”, “Sconforto rosso: Ferrari che disastro”.