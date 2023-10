Rassegna stampa – Piano piano la Juve avanza: obiettivo scudetto

Oggi è lunedì 9 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

Il Corriere dello Sport apre con la brutta sconfitta del Napoli contro la Fiorentina: "Violati". E ancora: "Garcia nel caos: fischi al Maradona. Italiano è terzo". In alto spazio alla Roma: "Per te, Mou".

Tuttosport

Tuttosport titola in prima pagina: "La Juve fa spazio per nuovi trofei". I bianconeri oggi inaugurano una nuova galleria in cui poter mostrare le tante vittorie del club. All'evento saranno presenti anche Elkann e tutta la dirigenza. In alto spazio al Torino: "A Juric ora tocca dare retta a Cairo".