Rassegna stampa – La Juve non si ferma: Motta vuole altri tre colpi

Dall'arrivo di Cabal fino alle parole di Motta in conferenza stampa: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è venerdì 19 luglio 2024

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato della Juve: “Motta, altri 3″. E ancora: “Galeno, Koopmeiners e Todibo (ma i rinforzi potrebbero essere di più)”. In taglio basso: “MilanIc”, “Camarda boom”. A lato: “A Robi dico grazie, quel rigore non fu una colpa”.

Corriere dello Sport

“La voglia Motta”, questo il titolo del Corriere dello Sport. A lato un’intervista esclusiva a Schlein: “No alle ingerenze della politica nel calcio”. E ancora: “L’Inter insiste per Gudmundsson”, “Il Milan lancia Ibra jr” e “Napoli, situazione media”. In taglio basso: “De Rossi, Soulè in testa. En-Nesyri, ostacolo Mou”.

Tuttosport

Tuttosport titola con le parole di Motta in conferenza: “Devo vincere? È bellissimo”. E ancora: “Ecco Cabal: Tifavo Juve già da piccolo”. In taglio basso: “Assalto Toro. Gosens apre”, “Zeroli & Camarda show. È un’Under 19 del Diavolo” e “Il Milan di Zlatan da Rabiot a Fullkrug”.