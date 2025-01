Rassegna stampa – La Juve supera il Milan: 2-0 con Mbangula e Weah

Dalla vittoria della Juve contro il Milan fino al Napoli di Conte: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è domenica 19 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Diavolo che Juve. Milan brutto, Mbangula e Weah in gol”. E ancora: “Motta quarto e aspetta Tomori. Conceicao, due colpi dopo Walker”. In taglio alto: “Conte scappa. Inter tocca a te”. In basso: “Regina e re” e “Fiorentina-Toro a caccia di reti. Bologna da record”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della squadra di Conte: “Big Napoli. Capolavoro di Conte: vince 3-2 a Bergamo”. E ancora: “Lukaku boccia Gasp: primo a +6 sull’Inter”. In taglio alto: “Goggia delle meraviglie: show a Cortina”. In basso: “Motta XXL. È quarto: lezione a Conceicao”. E ancora: “La migliore Juve dell’anno domina un Milan imbarazzante (2-0)”.

Tuttosport

“Bella e cattiva”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la vittoria della Juve. E ancora: “Mbangula e Weah stendono il Milan”. In basso: “Toro, brivido B e Vanoli avvisa: Tutti in guardia”, “Lukaku da scudetto. Capolavoro Conte”, “L’Inter si scopre in affanno. Trappole Empoli e mercato”, “Sofia olimpica! E Fede comanda” e “Sinner e Sonego, ora viene il bello”. Nel frattempo la Juve lavora a un colpo da paura… <<<