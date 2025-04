Juve, La Marca: “Prova di carattere contro la Roma”

Domenico La Marca ha commentato la prova della Juventus contro la Roma: l'avvocato sarebbe rimasto convinto della performance bianconera

Intervistato per 1 Football Club, Domenico La Marca si è espresso sulla performance della Juventus contro la Roma. Ecco le sue parole: “Prova di carattere della Juventus. All’Olimpico offre una prestazione solida e concreta contro un avversario come la Roma che sta vivendo un gran momento di forma. Tra le mura amiche era fortemente motivato perché vi era la ghiotta possibilità di agguantare in classifica proprio i bianconeri. Bisogna riconoscere i meriti di Tudor che è stato bravo a dare una scossa a tutto l’ambiente. Sul piano caratteriale si è vista una squadra coraggiosa e che ha tentato anche dopo il pari giallorosso di vincere la partita. Il prossimo turno con il Lecce sarà fondamentale per la Juventus visto che ci saranno due scontri diretti tra le altre candidate ai due piazzamenti Champions, pertanto la Juventus con una vittoria andrebbe a guadagnare punti pesanti sulle rivali in un momento cruciale della stagione”.

La Marca: “Una conferma del Bologna in Champions sarebbe clamorosa”

Inoltre, sul Bologna avversario della Juventus per i piazzamenti Champions, l’avvocato ha detto: “Bisogna fare i complimenti ad Italiano e al Bologna. Il tecnico ha avuto una grande determinazione nel scegliere in estate la squadra emiliana. Dopo la qualificazione in Champions e le cessioni di Zirkzee e Calafiori, sembrava impossibile ripetersi e in tanti pensavano che in questa stagione il Bologna avrebbe incontrato delle difficoltà, invece dopo un iniziale quanto classico periodo di ambientamento dove la società è stata brava a dimostrare la sua fiducia al tecnico, Italiano è stato capace di costruire una squadra efficace quanto bella da vedere che è in piena corsa per una conferma in Champions che avrebbe del clamoroso”. Leggi anche le parole di Damascelli sulla prestazione della Juventus contro la Roma <<<