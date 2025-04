Juve, Balzarini: “L’inserimento di Scanavino limita Giuntoli”

Gianni Balzarini ha parlato del nuovo assetto societario della Juve: per il giornalista, ci saranno nuovo equilibri tra Scanavino e Giuntoli

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato degli ultimi movimenti ai vertici della società della Juventus. Ecco le sue parole: “John Elkann di solito risponde con i comportamenti, non a parole. Questo anticipo di 15 milioni che potrebbe anche non avere un seguito, magari non ci sarà l’aumento di capitale. Il fatto che l’ingegnere l’abbia spiegato con chiarezza, unita alla fuoriuscita di Scanavino da GEDI con pieni poteri nell’area sportiva Juventus, rafforza l’idea che la proprietà c’è per il momento. Tra qualche anno ne riparleremo. È chiaro che l’inserimento di Scanavino con pieni poteri potrebbe andare a condizionare i movimenti di Giuntoli e quindi limitare Giuntoli”.

Balzarini: “Giuntoli limitato a Napoli da De Laurentiis”

Il giornalista ha proseguito: “Sono anche convinto che forse questo sarebbe accaduto ugualmente inserendo Giorgio Chiellini, che mi aspetto a sua volta entri nel reparto squadra. Non dimentichiamo che Giuntoli non aveva tutti questi poteri a Napoli. A Napoli c’era De Laurentiis che decideva le cose e quindi può essere che l’area di operatività di Giuntoli venga limitata. Poi può esserci anche la conseguenza estrema perché tutto può accadere. Sappiamo benissimo che anche Giuntoli è sotto osservazione e che il raggiungimento della Champions può essere determinante per il suo futuro”. Leggi anche il comunicato GEDI sull’uscita di Scanavino <<<