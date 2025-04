Juve, Balzarini: “Del Piero per il club può essere ingombrante”

Gianni Balzarini ha parlato di un eventuale ingresso di Alex Del Piero alla Juve: per il giornalista, il club diffiderebbe da questa opzione

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato di un eventuale ingresso di Alessandro Del Piero alla Juventus. Ecco le sue parole: “Del Piero è una presenza immensa, ma che probabilmente nella società rischia di diventare ingombrante. Del Piero verrebbe adesso alla Juve, adesso, in questo momento. Il discorso è che lui, giustamente, essendo Alessandro Del Piero, vorrebbe piena operatività e autonomia. Un po’ come fece Maldini al Milan. Mi risulta che Alex abbia fatto il corso di Coverciano ma non abbia fatto altri corsi per poter intraprendere una carriera particolare. Quindi non so a questo punto in quale veste potrebbe rientrare. Sarebbe il primo a non accettare un ruolo di immagine. A meno che si voglia creare la figura del nuovo presidente. Ma anche in questo caso il presidente vuole essere operativo, prendere delle decisioni”.

Balzarini: “Platini verrebbe alla Juve per decider. Nedved uomo di Agnelli”

Inoltre, sulle alternative Michel Platini e Pavel Nedved, il giornalista ha aggiunto: "Vedi quanti nomi fanno? Hai detto bene. Ti fanno un sacco di nomi. Cioè, non puoi prenderli tutti. Devi ponderare bene. Devi lavorarci bene. Platini è un altro che ce la farebbe. Platini viene alla Juve per far cosa? Per decidere e non per fare il Michel Platini numero dieci. Nedved? Pavel è un uomo di Agnelli. Quando tornerà Agnelli…".