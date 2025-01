Juve-Milan, Thiago Motta: “Oggi molto meglio tecnicamente”

Intervistato nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan, ha parlato l'allenatore della Juventus, Thiago Motta

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro il Milan, ha parlato l’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Avete avuto l’ossessione per ottenere la vittoria?

“Penso che lavoriamo tutti i giorni per vincere. Ogni allenamento, ogni momento della giornata è un grande lavoro per fare la partita di oggi e vincere. E’ quello che facciamo sempre. Oggi abbiamo fatto un ottima partita. Non possiamo riassumere tutto solo al giorno della partita. Si vincono delle partite così con tanto lavoro quotidiano, il lavoro di questi ragazzi che ringrazio un altra volta. Stanno crescendo e migliorando, arrivando a fare delle prestazioni come quelle di oggi. Proprio perché lavorano quotidianamente al massimo, con grande impegno, superando tantissime difficoltà che abbiamo avuto sino a oggi. Oggi la ricompensa è la vittoria per il grande lavoro che hanno fatto in questi ultimi mesi. Si sono sempre superati”.

Cosa ti è piaciuto di più di questa partita?

“Per esempio, nell’ultima partita contro l’Atalanta, abbiamo commesso degli errori tecnici, dando fiducia all’avversario. Oggi ne abbiamo commessi molti di meno. Abbiamo giocato molto bene, con grande qualità. Questa è una cosa importante, anche psicologicamente, perché gli avversari capiscono che di fronte hanno una squadra con una buona fase difensiva e, soprattutto, una squadra che gioca bene a calcio e viene avanti mettendo intensità ma con la qualità per essere superiore all’avversario”.

Quale sono gli aspetti del modo di giocare di Mbangula che apprezza in particolare?

“Al di là del gol che ha fatto ancora oggi, è un ragazzo che sta aiutando tantissimo in tutte le situazioni di gioco, lavorando anche lui tantissimo. E’ sempre disponibile, non stando mai fuori dalla squadra per infortunio o squalifica. Quando ha partecipato, ha contribuito tantissimo alla squadra. Non solo con il gol, ma con tante altre cose che fa molto bene”.

Ci spieghi il lavoro degli attaccanti esterni in fase di non possesso?

“Volevamo essere aggressivi, non dando tempi di gioco, anche limitando la tranquillità che ha il loro portiere. Quando ha la palla e comincia ad avere tempo per ragionare, sa trovare spesso l’uomo libero. Noi volevamo mettergli pressione e non lasciare questo tempo di gioco. I ragazzi hanno fatto molto bene, con grande energia e aggressività. Sono contento perché è andata bene per noi”.