Rassegna stampa – Il mercato si avvicina: la Juve prepara le mosse

Dai colpi in difesa fino alle mosse di Milan e Inter: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 27 dicembre 2024. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Thuram: “Nessuna come l’Inter”. In taglio alto: “Perchè Lazio-Atalanta dirà tanto sullo scudetto” e “Sportweek. L’anno di Sinner e le foto del 2024”. A lato: “Svolta in difesa: c’è Mosquera (se parte Tomori)” e “Juve, due sì di Mendes: Silva viene, Conceicao resta”. In basso: “Così sarà la nuova rossa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Danilo, sì a Conte. Il difensore ha già scelto ma l’Al Nassr prova il blitz”. E ancora: “Priorità al Napoli. Mendes spinge Antonio Silva alla Juve”. In alto: “Calha: Con l’Inter una storia infinita”. A lato: “Io tra Maradona e Lotito”. In taglio basso: “Serie B: riscatto Palermo, colpo Pisa” e “Guardiola sbatte ancora: 1-1 con l’Everton”.

Tuttosport

“Offerto Rashford, attesa Zirkzee”, questo il titolo di Tuttosport che apre con il mercato bianconero. E ancora: “L’inverno scalda il mercato della Juve: in attacco ma non solo”. In alto: “Toro, Beto ha fretta”. A lato: “Castro-Paz. L’Inter già nel futuro” e “Ricci resta nei piani del Milan”. In basso: “Anche Haaland tradisce Pep. Cade Maresca. Juric subito ko”, “Il capolavoro di Superippo. Lezione Pisa al Sassuolo” e “Uno Slam con Jasmine il mio sogno da coach”.