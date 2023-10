Rassegna stampa – È una Juve Loca: Allegri a 2 punti dalla vetta

"È vera Juve " , questo è il titolo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. La vittoria della Vecchia Signora sul Milan aiuta anche l'Inter: "Sorpasso Inzaghi con il bomber dei record. Re Lautaro". A lato spazio anche per la Roma: "Mou altro rosso, salta l'Inter".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juve sul Milan: "Allegri in". E ancora: "Stende il Milan e zittisce chi lo vuole out". In basso novità sul caso scommesse: "Zaniolo gioca, Tonali patteggia".