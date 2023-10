Locatelli: “Mi mancava il gol, l’obiettivo per adesso è la Champions”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, ha detto la sua a DAZN. Ecco le sue parole: "Il gol nello stesso giorno? Mi era tornato in testa già prima della partita. La vita è incredibile. Questo è il destino. Chiaramente lo sapevo, ne avevo parlato anche con la mia famiglia a cui dedico tutto questo. Rabiot mi aveva detto di farlo nella porta giusta. Per me giocare qui è sempre speciale. Questi tifosi e San Siro sono speciali. La vita mi ha portato a fare altre scelte e oggi sono nella squadra dove volevo essere. Ero emozionato ed è stato incredibile. Il Milan si appoggia molto su Giroud e i trequartisti gli girano intorno. Abbiamo cercato di evitare questi uno due. Alla fine siamo stati fortunati anche nell’episodio e sicuramente ci ha aiutato questo.