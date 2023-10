Milan-Juventus 0-1, il commento: i bianconeri rischiano poco e passano

In realtà nel secondo tempo è il Milan a partire con un piglio più verace ma la Juventus regge bene. Gli uomini di Allegri gestiscono con pazienza, fino a passare in vantaggio con un tiro da fuori di Locatelli deviato nettamente da Florenzi. La reazione dei rossoneri viene piuttosto controllata, mente la Juve riparte spesso con troppa fretta. Nei minuti finali di gara comunque in due occasioni Mirante si oppone al raddoppio. In particolare Leao ha provato a riprendere il risultato nonostante un tempo e qualcosa di più in dieci ma la difesa lo ha praticamente sempre arginato.