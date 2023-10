Rassegna stampa – Leggende, gol e spettacolo: quante emozioni per la Juve

Dall'evento per i 100 anni della famiglia Agnelli fino alle parole delle leggende bianconere: tutte le novità di giornata sulla Juve

"Juve, fai come noi", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. E ancora: "Da Del Piero a Zidane e Platini, alla festa degli Agnelli le leggende vedono i bianconeri da scudetto". In taglio alto novità sulla panchina del Napoli: "Napoli vota Antonio. De Laurentiis vuole Conte, ma ha pronto Tudor".

Il Corriere dello Sport titola: "Prenditi il Napoli. De La chiama Conte ". Spazio anche a un'intervista esclusiva all'ex arbitro Orsato: "Mancano dei nuovi Zanetti". In basso novità sulla Salernitana: "La Salernitana a Pippo Inzaghi".

Tuttosport

Tuttosport apre in prima pagina con la festa della Juve: "Vincere, che bella pressione". In basso spazio alle parole di De Laurentiis: "Supercoppa in Arabia? Da deficienti".