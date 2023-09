Rassegna stampa – Juve vietato sbagliare con il Lecce

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola sul Milan di Stefano Pioli: "Il mio diavolo è vivo". A lato spazio anche per la Juventus: "Vecchia Signora, sveglia!". In alto il Napoli: "Tempi Rudi". Mentre in basso novità sull'Inter: "Ma Inzaghi va a ritmo di Pep".