Le parole di D’Aversa: “Dobbiamo essere bravi e capirli…saranno arrabbiati”

E poi: "Loro sono pericolosi per struttura e qualità. Domani vedremo quale sistema di gioco attueranno. Per quanto riguarda alcuni ruoli poi, come i terzini, ci sono Venuti e Gendrey che stanno svolgendo un ottimo lavoro indipendentemente dal tipo di gioco altrui. Le scelte ovviamente si fanno anche in base al tipo di gioco dell’avversario. Io non mi stancherò mai di dire: è bello e giusto che ci sia entusiasmo. Dobbiamo comunque rimanere concentrati sul nostro obiettivo, che è quello della salvezza. I risultati sono venuti grazie al lavoro svolto. Dal primo giorno in cui sono arrivato io ho visto grande entusiasmo qui. È giusto avere questo entusiasmo ma bisogna rimanere concentrati. Per il paragone sui social con il Leicester, ricordo la differenza di introiti tra la Premier League e la Serie A, quindi c’è troppa differenza tra noi e loro“.