Costacurta: “Non vedo affinità tra Vlahovic e Chiesa. Su Berardi…”

Alessandro Costacurta , ex calciatore, ha detto la sua a Sky sulla Juve . Ecco le sue parole : "Questa è una squadra che può vincere il campionato soprattutto se le altre squadre andranno avanti in Champions ma Allegri si è sempre nascosto, ha parlato di euforia ma è normale che ci sia dopo gli ultimi anni.

Tutte le squadre hanno problemi a parte una, è normale dopo poche giornate. Vlahovic? Il fatto di non accettare la sostituzione è sintomo di una maturazione non ancora completa. Affinità con Chiesa? La vedo fuori ma non ancora dentro il campo. Berardi con loro due? Non so quanto fosse convinto Allegri, io vedo una grande squadra.