Rassegna stampa – Juve, testa al Lecce: difesa da sistemare

Tuttosport

L'edizione odierna di Tuttosport apre con la situazione in casa Juve: "Troppo brutti per essere veri". E ancora: "Juve, unità di crisi: Giuntoli in soccorso di Allegri". Il dt si è messo a parlare con giocatori e staff per cercare insieme a Max di superare il momento no. Szczesny sembra convinto di poter superare l'errore, mentre Yildiz si candida per un posto in prima squadra.