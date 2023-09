Juve Next Gen, Yildiz: “Felicissimo per il primo gol tra i professionisti”

Primo gol tra i professionisti per il giovane attaccante della Juve Next Gen Kenan Yildiz: le parole del talento turco

Ottima prestazione per la Juve Next Gen che supera l'ostacolo Ancona e porta a casa tre punti importanti in ottica classifica. A segnare la rete del momentaneo 0-1 è stato Kenan Yildiz, sempre più decisivo in bianconero.