Rassegna stampa – La Juve cambia faccia: ora Giuntoli vuole Sancho

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan: “Diavolo Abraham”. In alto: “Nasce Champions italiana”. A lato: “Giochiamo con loro”. In taglio basso: “Ciao Chiesa, Sancho fino alla fine” e “Napoli, Lukaku in campo. Toro, vicini i difensori Walukiewicz e Maripan”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Rifatta”. Il riferimento è alla Juve che ha cambiato completamente volto e ora punta Sancho. A lato: “Roma scalda Napoli”, “Fame da Lupa” e “Di riffa o di Raffa”.

Tuttosport

“Delirio Koop. Sprint Sancho”, questo il titolo di Tuttosport. A lato: “Toro, assalto a Hajdari. Ma Cairo va convinto” e “Gioia Lukaku. Abraham vede Milan”. In taglio basso: “Rischiatutto viola. Palladino è già al bivio in Ungheria”.