Dall'arrivo di Douglas Luiz fino ai prossimi colpi per accontentare Thiago Motta: tutte le principali novità sulla Juve

Oggi è lunedì 1 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con Spalletti e Gravina: “Sotto accusa”. A lato novità sui bianconeri e l’ufficialità di Douglas Luiz: “La Juve fa centro”. Spazio anche all’Inter: “Lautaro fa boom”.

Corriere dello Sport

“Prima la Juve”, questo il titolo del Corriere dello Sport. E ancora: “Douglas Luiz ha firmato. Ora tocca a Thuram jr”. In taglio alto spazio alla Nazionale: “E da oggi tutti a Ibiza”. In basso: “Buongiorno e Spinazzola: è la settimana del Napoli”, “La Roma tenta Chiesa e rilancia per Le Fee” e “Fiorentina, in attacco c’è Lucca con Kean”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Per fortuna ci sono loro”. Il riferimento è a Sinner e Bagnaia, che portano in alto il nome dell’Italia. In taglio alto: “La Juve che Thiago sogna”. A lato: “Ma quando cambiamo?” e “Buongiorno, ora la verità”.