Rassegna stampa – Juve è il giorno di Douglas… Sperando in Koop

Dall'arrivo di Douglas Luiz a Torino fino alle mosse per Koopmeiners: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è martedì 30 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria di Ceccon alle Olimpiadi: “Favoloso”. Sulla scherma: “Argento e rabbia”. In taglio basso: “Pavlovic rossonero è già a Milano per visite e firma” e “Inter, ecco gli 11 milioni per Renan”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Nuotiamo nell’oro”. A lato: “Rodriguez soluzione per l’Inter”, “Pavlovic abbraccia il Milan” e “Viola: il sogno è Musso”. In taglio basso: “Lukaku a Napoli: la pista”, “Douglas Luiz a casa Juve” e “Roma, Dovbyk in pugno”.

Tuttosport

“Fenomeno”, questo il titolo di Tuttosport che apre con le Olimpiadi. In taglio basso: “Urgenza Koop. Scossa Douglas”. Sulle parole di Buongiorno: “Ho detto no alla Juve. Avrei tradito me stesso“. E ancora: “Toro-Gosens: avanti tutta”, “Colpo Monza. Keylor Navas in porta!” e “Pavlovic c’è. Milan, ora Emerson”.